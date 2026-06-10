Зрачки впавшей в кому на отдыхе на Бали россиянки перестали реагировать на свет. Фото: предоставлено Анной Отвагиной

У туристки из России, впавшей в кому после отравления вином на Бали, зрачки перестали реагировать на свет. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на подругу пострадавшей.

Как рассказала девушка, 50-летняя Анна, находясь на отдыхе на Бали, выпила два бокала вина. Его она вместе с молодым человеком купила в придорожной лавке. Позднее россиянку начало тошнить. По пути в больницу у Анны начались судороги, и она потеряла сознание.

Сейчас туристка находится на искусственной вентиляции легких. Помимо этого, согласно источнику, у нее начался сепсис.

«Почему выбрали этот напиток? Эта марка достаточно известная на Бали. Но видимо, ее подделывают», - рассказала 360.ru подруга девушки, говоря о причинах произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что врачи диагностировали у Анны интоксикацию метанолом, она находится в критическом состоянии. Лечение россиянки в частной клинике обходится в 2,5 млн рублей. На Родине у Анны осталась только 75-летняя мама.