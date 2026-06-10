Автобус вынесло на тротуар в Екатеринбурге, четыре человека погибли: подробности трагедии Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал смертельную аварию в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в своем канале в «Максе».

«Серьезное ДТП в Екатеринбурге — после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса», — резюмировал чиновник.

Губернатор дополнил информацию, заявив, что среди погибших есть ребенок. Также он подчеркнул, что четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы. Нужно проверить всех перевозчиков на соблюдение предрейсовых медосмотров водителей и техосмотров транспорта, отметил Паслер.

«Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших», – отметил губернатор региона.

Напомним, сайт KP.RU сообщил, что известно о четырех погибших в результате ДТП в Екатеринбурге. Оперативные службы проводят осмотр место ДТП.