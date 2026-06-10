Паслер рассказал о причине смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Причины смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге автобус столкнулся с автомобилем, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека погибли, четверо пострадали. О причинах смертельного ДТП сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

«Серьезное ДТП в Екатеринбурге. После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — резюмировал чиновник на своем канале в «Максе».

Также Паслер до этого отметил, что среди погибших есть один ребенок. Кроме того, трех пострадавших госпитализировали, подробности случившегося опубликовал KP.RU. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, проводится осмотр места происшествия. Паслер предложил проверить всех перевозчиков на соблюдение требованием, в том числе к проведению техосмотра транспортного средства.