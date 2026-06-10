В Нижнем Новгороде чиновник получил переломы во время игры в «русское регби»

И.о. главы Курултая Башкирии получил переломы из-за игры кила. Фото: Курултай Башкирии

Исполняющий обязанности председателя госсобрания Башкирии Салават Хусаинов получил множественные травмы во время мероприятия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Уточняется, что инцидент произошел во время соревнования по киле - старинной командной игре с мячом, которую можно назвать «русским» аналогом регби. Она проходила при посещении участников совета законодателей Приволжского федерального округа фестиваля народных видов спорта. Хусаинов наблюдал за игрой со стороны.

Один из участников соревнований на скорости вылетел за пределы площадки и врезался в председателя госсобрания Башкирии. Хусаинов неудачно упал и получил переломы.

Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. У него диагностировано несколько закрытых переломов.

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