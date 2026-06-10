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НовостиОбщество10 июня 2026 17:52

Macan показал видео своего прыжка с парашютом в армии

Рэпер находится в армии с конца ноября 2025 года
Людмила МИТРОХИНА
Рэпер Macan на службе в армии. Фото: личная страница музыканта

Рэпер Macan на службе в армии. Фото: личная страница музыканта

Рэпер Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) прыгнул с парашютом во время службы в армии. Об этом он рассказал сам своим поклонникам и даже показал эффектные кадры у себя в блоге.

«Ловлю сигнал», — подписал он ролик, на котором улыбается и показывает эффектный пейзаж с высоты птичьего полета.

Macan показал свой прыжок с парашютом в армии

Напомним, в конце ноября рэпер Macan прибыл на военную службу по призыву. Согласно данным СМИ, он служит в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Ранее KP.RU сообщил, что музыкант умудряется выступать, будучи на службе. Недавно в Сети появился ролик, на котором рэпер поет перед военнослужащими, а потом поздравляет женщин. Оказалось, что запись была сделана в канун 8 Марта.