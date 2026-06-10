«Могу лично купить билеты»: Захарова с иронией предложила ЮНЕСКО посетить атакованную ВСУ панораму в Севастополе

Захарова предложила купить билеты для ЮНЕСКО в музей «Обороны Севастополя». Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила лично купить сотрудникам ЮНЕСКО билеты для посещения музея-панорамы «Обороны Севастополя», который был поврежден в результате атаки ВСУ. Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.

«Могу лично билеты купить «сотрудникам секретариата». Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем», - заявила Захарова.

Так представитель МИД прокомментировала сообщение пресс-службы ЮНЕСКО о том, что в настоящий момент у ООН якобы нет доступа к месту панорамы, целенаправленно атакованной ВСУ. Захарова раскритиковала объединение за реакцию на произошедшее, в котором говорится только об «обеспокоенности».

Дипломат предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить не только панораму «Обороны Севастополя», но и Старобельск, а также другие места, где остались следы чудовищных преступлений «нелюдей с Банковой».