Аэрофлот закрепляет «плоские» тарифы за гражданами России

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Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о корректировке условий собственной программы «плоских» тарифов. С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. Ранее билеты по «плоским» тарифам могли приобретать все желающие, включая иностранных граждан. Такое решение в компании объясняют двумя ключевыми факторами: высоким спросом на перелеты и социальной значимостью данной программы. Именно поэтому авиакомпания приняла решение распространить ее действие только на граждан России. Для иностранных граждан доступны билеты по коммерческим тарифам, действующим на данных направлениях. Иными словами, иностранные пассажиры по-прежнему смогут летать теми же рейсами, но уже по рыночным ценам.

Что же представляют собой «плоские» тарифы? Это социальная инициатива крупнейшего российского авиаперевозчика, которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости, не зависят от даты вылета. Данный механизм был разработан специально для того, чтобы жители удаленных регионов могли планировать поездки без оглядки на сезонный рост цен на авиабилеты. В настоящий момент билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Для многих жителей Дальнего Востока и Калининградской области авиасообщение с центральной частью страны традиционно является социально значимым.

Эффективность программы подтверждается статистикой Аэрофлота. В 2025 году на дальневосточных направлениях по «плоскому» тарифу путешествовало 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом тарифом в прошлом году воспользовались более 831 тыс. человек.