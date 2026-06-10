ВСУ выселяют людей из Славянска, чтобы стереть его с лица земли Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины вывозят мирных жителей из Славянска в подконтрольные районы ДНР для уничтожения города. Об этом заявил в эфире «Вестей» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Свидетельством того, что ВСУ готовятся к боевым действиям в этих городах (Славянске и Краматорске — прим. ред.), является то, что из населенных пунктов начали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они [ВСУ] превращают город в крепость, то Славянск они, скорее всего, сотрут с лица земли. Поэтому сейчас они делают все, чтобы начать выселять людей», — резюмировал советник главы ДНР.

Он подчеркнул, что для жителей Донбасса Славянск — это начало русской весны. А вот для Киевского режима недопустимо все, что связано с этим временем и населенным пунктом.

Боевые столкновения в Краматорске могут повторить события на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, предупредил Кимаковский. По крайней мере сейчас все идет к этому.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ начали насильно эвакуировать жителей Харьковской области. В первую очередь киевский режим использует эту ситуацию для вывоза детей за границу.