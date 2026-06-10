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НовостиПроисшествия10 июня 2026 18:52

Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших к столице

Мэр столицы заявил, что оперативные службы изучают обломки БПЛА
Людмила МИТРОХИНА
Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших к столице

Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших к столице

Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении вражеских беспилотников. Отмечается, что всего за вечер 10 июня столицу пытались атаковать 62 БПЛА. Об этом градоначальник рассказал в своем канале на «Максе».

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении от чиновника.

Собянин до этого просил жителей региона не паниковать. Если будут обнаружены обломки вражеского БПЛА, то нельзя подходить и трогать их. Важно немедленно позвонить в экстренные службы и сообщить местонахождение беспилотников.

Ранее KP.RU сообщил, что Собянин говорил об уничтожении девяти вражеских дронов над территорией столицы. Отмечается, что всего за сутки на тот момент были сбиты 53 БПЛА.