«К сделке придем в ближайшее время»: Дробыш продает свой огромный особняк на Новорижском шоссе за 1 млрд рублей

Композитор Виктор Дробыш Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дом композитора Виктора Дробыша на Новорижском шоссе в Подмосковье планируют продать до конца 2026 года. Об этом рассказала РИА Недвижимость директор департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group (консультант сделки) Татьяна Алексеева.

Изначально дом выставили на продажу в феврале 2024 года за 22 миллиона долларов (около 1,58 миллиарда рублей по текущему курсу). Цена снизилась в сентябре 2025 года до 16,99 миллиона. Но даже сейчас сумма сделки остается внушительной, речь идет о 1,22 млрд рублей.

"С той ценой, с которой мы сейчас позиционируемся, у нас уже идут фактически еженедельные показы, продолжается переговорный процесс сразу с двумя клиентами. К сделке мы придем в ближайшее время", – рассказала консультант по сделке.

Срок экспозиции более двух лет нормален для дорогостоящего лота. Первоначальная цена была завышена, но сейчас она близка к реальной, объяснила Алексеева. Дом продается из-за изменений в семейных обстоятельствах: дети выросли и переехали, оставив дом слишком большим для проживания.

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