TNI: ВС РФ эффективно используют «ослепляющий камуфляж» на технике Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России эффективно используют «ослепляющий камуфляж» эпохи Первой мировой войны, нанося черно-белые полосы на свою технику. Об этом сообщает издание TNI.

«Россия нанесла на свои грузовики полосатую камуфляжную окраску, чтобы сделать их незаметными для украинских беспилотников с поддержкой ИИ», - говорится в материале.

Такая разновидность маскировки позволяет «сбить с толку» искусственный интеллект, который перестает воспринимать грузовик из-за искаженных контуров благодаря черно-белой маскировке. В таком случае ИИ может даже не заподозрить в технике потенциальную цель для атаки.

Данный тип камуфляжа был разработан еще во времена Первой мировой войны и позволяет искажать очертания кораблей, препятствуя определению его скорости, курса и расстояния до судна.

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