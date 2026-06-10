Delfi: в Латвии отменили концерты рэпера Xzibit из-за его выступлений в России. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

В Латвии отметили концерт американского рэпера Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер) из-за нескольких его выступлений в России в 2025 году. Об этом сообщает портал Delfi.

«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России <...> компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit <...> не может состояться», - говорится в материале.

Выступление рэпера должно было пройти в Риге в клубе Coyote Fly 19 сентября. Организаторы мероприятия заявили, что уважают решение властей Латвии. При этом они отметили, что в их распоряжении нет информации, указывающей на политический характер концертов Xzibit в России.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии отменили концерт российской певицы Славы. Причиной срыва выступления стало аннулирование визы артистки. Как заявил директор певицы Николай Макаров, это было абсолютно политическое решение.