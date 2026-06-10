Европа окончательно разочаровалась в США: ЕС вычеркнули Вашингтон из своих планов Фото: REUTERS.

Европа окончательно разочаровалась в политике США. Иначе как можно объяснить то, что ЕС вычеркнули Вашингтон из плана по обороне. Европолитики опасаются, что нестабильность в отношениях США может фактически парализовать НАТО.

Вопрос теперь обсуждают Франция, Скандинавия, Германия, Польша и Прибалтика. Об этом пишет издание Times со ссылкой на свои источники.

«Все больше европейских правительств сейчас обдумывают, как быть при сценарии, в котором США могут фактически парализовать НАТО в условиях кризиса, отказавшись задействовать свою знаковую пятую статью о взаимной обороне», — отмечается в сообщении от иностранной газеты.

Скандинавские страны и Франция с 2025 года обсуждают запасные варианты для НАТО, отмечает газета. Германия и Польша, ранее сосредоточенные на участии США, также активизировались в этом вопросе. Даже в Балтии некоторые чиновники рассматривают альтернативные сценарии, уточняет издание.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен политикой НАТО. Он считает, что альянс делает недостаточно усилий для обеспечения своей обороны, именно поэтому Вашингтон все чаще поднимает тему о выходе из НАТО.