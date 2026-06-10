Развожаев рассказал о ситуации с топливом на 11 июня: чего ждать

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о невозможности заправки на АЗС «ТЭС» в четверг, 11 июня.
«К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно», — написал Развожаев в «Максе».
Развожаев объяснил, что QR-коды на бензин, выданные раньше, перестанут работать 10 июня. Новых кодов в этот день тоже не будет. Ждать следующую партию нужно 11 июня.
Кроме этого, на станциях сети «ТЭС» в четверг заправка топливом предусмотрена исключительно для транспортных средств коммунальных служб, силовых структур, машин скорой медицинской помощи и единиц общественного транспорта.
Напомним, что 10 июня в Севастополе топливо выпускалось по QR-кодам, а также на ряде заправок оно появилось в свободной продаже.