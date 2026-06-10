Развожаев рассказал о ситуации с топливом на 11 июня: чего ждать

Губернатор Развожаев призвал севастопольцев не стоять в очередях за бензином Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о невозможности заправки на АЗС «ТЭС» в четверг, 11 июня.

«К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно», — написал Развожаев в «Максе».

Развожаев объяснил, что QR-коды на бензин, выданные раньше, перестанут работать 10 июня. Новых кодов в этот день тоже не будет. Ждать следующую партию нужно 11 июня.

Кроме этого, на станциях сети «ТЭС» в четверг заправка топливом предусмотрена исключительно для транспортных средств коммунальных служб, силовых структур, машин скорой медицинской помощи и единиц общественного транспорта.

Напомним, что 10 июня в Севастополе топливо выпускалось по QR-кодам, а также на ряде заправок оно появилось в свободной продаже.