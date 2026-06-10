Раскрыта одна из тайн Индийского океана: ученые обнаружили целое «кладбище» древнейших китов

В Индийском океане нашли крупнейшее кладбище китов возрастом 5 млн лет. ФОТО: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В южной части Индийского океана китайские ученые обнаружили древнейшее «кладбище» китов возрастом более 5 млн лет. На территории длиной 1200 км найдено около 500 скелетов. Об этом сообщает журнал Nature.

«В этом районе обнаружено глубокое и обширное скопление останков, включающее пять современных природных сообществ, образовавшихся в результате падения китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных», — говорится в статье.

При помощи изотопного анализа ученые выяснили, что киты стали падать на дно в этом месте как минимум 5,3 млн лет назад — именно к такому возрасту относятся самые древние находки.

Среди находок есть скелеты ранее неизвестного вида китов, который уже не существует. Также обнаружены ранее не описанные представители фауны, трофически связанные с китовыми останками.

Как ранее сообщал KP.RU, найденные останки мушкетера Д'Артаньяна сгнили и не могут быть опознаны.