В России начался сокращённый рабочий день Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 11 июня, россияне на пятидневке будут работать на час меньше. Это произойдет из-за того, что день считается предпраздничным. Об этом рассказал РИА Новости экономист Игорь Балынин.

«В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днем и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращен на 1 час», — пояснил он.

По словам эксперта, ни праздник, ни сокращенный день не повлияют на зарплату, если июнь отработан целиком. Как отметил эксперт, расчет зарплаты производится пропорционально количеству фактически отработанных дней относительно общего числа рабочих дней в месяце.

Напомним, что длинные выходные с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России станут последними в 2026 году.

При этом в следующем, 2027 году, россиян ждет 118 дней выходных. Напомним, что это вдвое меньше, чем отведено на работу.