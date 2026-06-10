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НовостиПолитика10 июня 2026 21:48

СЕNТКОМ: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

Соединенные Штаты по приказу главнокомандующего атаковали Иран
Мария ПАВЛОВА
США наносят дополнительные удары по Ирану.

США наносят дополнительные удары по Ирану.

Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.

"Силы Центрального командования начали в 17:15 по времени Восточного побережья по приказу верховного главнокомандующего наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране", - сказано в релизе ведомства, опубликованном в социальной сети Х.

Указанное в релизе время соответствует 00:15 11 июня по московскому времени.

Новость дополняется.