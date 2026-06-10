Запрет продажи БАДов и новые правила споров с покупателями: что известно об изменениях в работе маркетплейсов с 1 октября

В России с 1 октября произойдёт ряд изменений в работе маркетплейсов Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября в России вступает закон о платформенной экономике. Он ужесточит правила торговли на маркетплейсах, сделав товары более безопасными и легальными. Об этом рассказал глава АЦП Ораз Дурдыев.

«Основное, что будет влиять на потребителя это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасен», — сказал он для РИА Новости.

Так, маркетплейсам запретят продавать нелегальные товары — в частности, незарегистрированные БАДы, лекарства и медтехнику. Если товара нет в официальных реестрах, его не пустят на витрину, объяснил глава АЦП.

Помимо указанных норм, предусматривается обязательное досудебное урегулирование споров. Например, с октября платформы должны будут ответить на жалобу покупателя за 15 дней, а незаконные блокировки снимать за 48 часов.

Напомним, что в конце июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о платформенной экономике в России.