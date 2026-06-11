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НовостиВ мире11 июня 2026 0:41

Журналиста Кристофера Хелали США внесли в стоп-лист: он направился в Москву

США внесли в стоп-лист побывавшего в Старобельске журналиста Кристофера Хелали
Анна ПЕТРОВА
США внесли в стоп-лист журналиста Кристофера Хелали из-за поддержки России. ФОТО: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

США внесли в стоп-лист журналиста Кристофера Хелали из-за поддержки России. ФОТО: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Американский журналист Кристофер Хелали, выступающий в поддержку Ирана и России, заявил, что США занесли его в стоп-лист. Теперь ему нельзя летать через американское воздушное пространство.

«Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни», — сказал Хелали для РИА Новости.

По мнению журналиста, запрет связан с его работой: он ездил в зону СВО, документировал там действия Киева и критиковал операцию США в Иране.

Напомним, что Хелали побывал на месте трагедии в колледже Старобельска после атаки ВСУ. Тогда журналист сообщил, что России следует добиться всех целей СВО, поскольку Киев ведет боевые действия против мирных россиян.