Депутат АдГ Урбан: только Шредер подходит на роль переговорщика с РФ. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Представлять ЕС в переговорах с Россией способен лишь экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

«Шредер лучше всего… Он бывший канцлер, у него было большинство голосов, он руководил страной, и у него хорошее отношение к вашему президенту», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин положительно высказался о кандидатуре Шредера на переговорах с РФ от ЕС.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин встречался со Шредером тет-а-тет в Кремле. По словам Ушакова, это была дружеская беседа. Однако детали встречи политиков остались неизвестными.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком с РФ от Европы.