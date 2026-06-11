Россиян ждут 15 новых медицинских специальностей: о чем речь

Минздрав обновил перечень медицинских специальностей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав РФ расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В обновленный список добавили свыше 15 новых компетенций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Документ должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

В обновленный перечень добавили 15 специальностей. Среди них — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медмассаж, медзоология, медлогопедия, медпсихология, медфизика, медэмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

Паллиативная помощь появится в перечне с 1 сентября 2027 года. При этом «бактериология», «вирусология» и «паразитология» останутся в списке до 1 сентября 2028 года.

Перечень специальностей для работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием пополнили медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.

Напомним, что с 1 апреля в России появилась должность врача по медицине здорового долголетия.