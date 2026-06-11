Иноагенты и релоканты ответят за слова против России: Путин подписал необходимый закон

Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые вредят стране Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов РФ. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Так, с 1 сентября 2026 года покинувшие Россию граждане за оскорбление военных или ложь о спецоперации могут лишиться части имущества в счет штрафа.

Новый закон расширяет административную ответственность для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и дискредитацию армии. Ответственность грозит и за неуплату штрафа за подобные нарушения.

Арест имущества осуществляется исключительно в судебном порядке. При наличии банковских счетов арест в первую очередь наложат на них; если счетов нет — под арест попадет другое имущество, включая недвижимость. Если релокант не явится в суд лично, приговор могут вынести заочно. Все арестованные средства пойдут на уплату штрафа за административное правонарушение, совершенное покинувшим Россию гражданином.

Изменения внесены в КоАП РФ. Ранее уехавшие за границу лица привлекались к административной ответственности лишь за нарушение порядка деятельности иноагента или за участие в иностранных нежелательных в РФ организациях. Для юридических лиц ответственность также могла наступить за коммерческий подкуп или за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем.

Наказанием для релокантов за перечисленные правонарушения станет арест имущества. Для коммерческого подкупа и сделок с преступным имуществом стоимость ареста ограничена штрафом. В отношении остальных составов правонарушений подобное ограничение не устанавливается.

Как уточняется, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Депутат ГД и актер Дмитрий Певцов считает, что большинство уехавших артистов вернутся в Россию, но тем, кто оскорблял страну, придется извиняться. Он допустил, что большинство покинувших Россию артистов в итоге вернутся.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уехавшие россияне через какое-то время все равно возвращаются на Родину, потому что вести бизнес в России надежнее.