В России могут расширить список трат маткапитала: речь идет о двух категориях

В Госдуме хотят разрешить покупать авто и делать ремонт на маткапитал Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России могут разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных машин и ремонт квартир. С подобным предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов для ТАСС.

«Мы давно предлагаем разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных автомобилей, на ремонт жилья. Такие возможности нужны семьям, и многие регионы их уже дают, на уровне своих, местных выплат», — сказал депутат.

Помимо этого, парламентарий полагает, что маткапитал на второго и третьего ребенка нужно значительно повысить и сделать прогрессивным.

Он добавил, что предлагается сохранить выплаты на первых детей без изменений, а на вторых повысить до 1 млн рублей, на третьих — до 1,5 млн. Это, по словам Миронова, позволит расширить возможности граждан для покупки жилья.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля для семьи с одним ребенком до 6 лет ставка по ипотеке может составлять 12% , с двумя — 10%, с тремя и более — нынешние 6%. Однако, как подчеркивал KP.RU, никаких официальных документов еще не принято.