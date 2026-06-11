Украинский депутат рассказал о попытке ТЦК насильно мобилизовать неходячего инвалида. Фото: Раиса ЮДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники украинского ТЦК (территориальный центр комплектации, структура, аналогичная военкомату) пытались насильно мобилизовать инвалида. На этот вопиющий случай обратил внимание лепутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Пытались украсть инвалида! Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!», - написал он в Telegram-канале, комментируя распространённое в сети видео.

Депутат обратил внимание на такой нюанс, как наличие у сотрудников ТЦК бронированных автомобилей, в то время как в зоне боевых действий украинские военнослужащие вынуждены использовать старую технику. Дмитрук охарактеризовал машины, которыми укомплектованы украинские войска, как «прогнившие корыта».

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что на Украине невозможно провести демобилизацию, это связано с недостаточными темпами мобилизации.

Также сообщалось, что на Украине хотят серьезно изменить формат мобилизации и активнее привлекать иностранцев к службе в армии.

При этом на Украине призвали начать мобилизацию 18-летних, мотивируя это тем, что у молодых людей больше здоровья и энтузиазма и нет семьи.