Лавров: МИД РФ проведет встречи с послами Британии, ФРГ и Франции Фото: REUTERS.

Послы Британии, Франции и Германии запросили встречу с заместителем главы министерства иностранных дел России. Об этом на брифинге сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно», — сказал он журналистам.

Дипломат отметил, что подобные перспективы бессмысленны, пока в Москве не убедятся, что Европа хочет начать серьезные переговоры, а не пытается защитить киевский режим. Тем не менее Россия готова выслушать любые предложения.

В Германии отметили на фоне этих событий, что лидеры стран Евросоюза не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, в верхушке Евросоюза переполох. Лидеры Англии, Германии, Франции придумали новый «формат» <...> который должен взять под свою опеку решение конфликта на Украине. Но сразу заиграло тщеславие остальных европейских лидеров, которых в новый формат не позвали.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров выразил уверенность, что нынешние руководители стран Евросоюза не годятся для роли переговорщиков с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное продолжение переговоров по Украине, отметил, что европейские страны даже не пытаются искать мирное решение. Они сконцентрированы на продолжении войны, поэтому пока очень далеки от того, чтобы быть посредниками в дипломатическом процессе.

Накануне стало известно о санкциях Евросоюза, которые могут появиться в отношении российских организаций детского отдыха. Что тоже не добавляет вероятности успеха на возможном переговорном треке. Комментируя эти новости, президент России Владимир Путин отметил, что это чушь и бред, но все же подобное происходит. И остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Если деятелей ЕС раздражает вид счастливых российских детей, то они все делают правильно, добавил российский лидер.