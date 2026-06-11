В Госдуме предложили изменить подход к бесплатному горячему питанию школьников

Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах не только начальные классы, но и всех школьников. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем школьникам, а не только ученикам начальных классов», - сказал он.

По мнению парламентария, это поможет и семьям, и улучшит здоровье самих учащихся.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Вместо них добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой.

До этого депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.