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НовостиОбщество11 июня 2026 3:06

В Госдуме предложили изменить подход к бесплатному горячему питанию школьников

Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников
Анастасия СУТОРМИНА
Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников

Миронов предложил ввести бесплатное горячее питание для всех школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме предложили обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах не только начальные классы, но и всех школьников. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство должно обеспечивать безопасное, качественное и бесплатное горячее питание хотя бы раз в день всем школьникам, а не только ученикам начальных классов», - сказал он.

По мнению парламентария, это поможет и семьям, и улучшит здоровье самих учащихся.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Вместо них добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой.

До этого депутаты предложили сделать бесплатным питание для школьников всех возрастов, предположив, что это снизит тягу школьников к фастфуду.