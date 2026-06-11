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НовостиПолитика11 июня 2026 3:28

ВСУ забирали детей у родителей в Харьковской области: съемку их вывоза хотели использовать как пропаганду

РИАН: ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области
Анна ПЕТРОВА
РИАН: ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

РИАН: ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Местный житель Харьковской области рассказал, что украинские власти забирали детей у родителей в приграничных районах региона. Его слова передает РИА Новости.

«Детей искали. У нас были дети одно время, семья малолетних детей. Приезжали, искали детей. Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру», — сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Как отметил очевидец, детей изымали у родителей, отказавшихся уезжать в тыл и дожидавшихся российских военных, а отснятый материал хотели пустить на пропаганду. О жестоких и нечеловеческих действиях боевиков ВСУ сообщалось неоднократно.

Ранее KP.RU сообщал, что супругу киевского главаря Владимира Зеленского Елену Зеленскую подозревают в причастности к вывозу сирот за рубеж, их содержанию в плохих условиях и организации коррупционной схемы.