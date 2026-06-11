Дизен: Западу нужно понять, что атаки на Россию не приведут к ее капитуляции. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Удары по России приведут не к капитуляции Москвы, а к эскалации конфликта. И это Западу нужно осознавать, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, обстановка становится гораздо серьезнее, хотя в Европе после ударов всегда пребывают в восторге, мол, Россия горит и скоро проиграет.

«Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — подчеркнул ученый.

Профессор констатирует, что Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию. Но при этом не думает о том, возможностей противостоять Москве не никакой.

Ранее Дизен забил тревогу из-за поведения европейских лидеров. Он отметил, что недавние открытые угрозы Калининграду показывают, что что милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля.