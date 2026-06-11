ВСУ хотят дополнить подразделения у Сум военными тактической авиации Фото: REUTERS.

Командование ВСУ планирует дополнить подразделения в Сумской области Украины военными бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.

Собеседники отметили, что подобное странное комплектование - вынужденная мера для ВСУ. Это происходит на фоне огромных потерь в рядах украинской армии.

«Командование ВСУ вынуждено доукомплектовывать боевые группы военнослужащими 204-й бригады тактической авиации из города Луцка», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Чугуеве Харьковской области 39-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в результате комплексного огневого поражения места ее размещения.

На прошлой неделе сообщалось, что элитная 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. К такому выводу эксперты российских силовых структур пришли после анализа некрологов.