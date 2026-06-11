ФСБ: под Красноармейском обнаружен схрон с натовским вооружением Фото: REUTERS.

Оперативники ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили схрон с вооружением НАТО, который располагался под Красноармейском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», – говорится в сообщении.

В числе находок сотрудники ФСБ нашли пять ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России.

Напомним, подобные схроны российские спецслужбы находят регулярно на территории новых регионов. Так, в 2024 году морпехи Тихоокеанского флота обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее Угледара.

Тогда же в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артемовском был выявлен схрон с оружием и боеприпасами, который правоохранительные органы Украины заготовили еще в 2014 году.