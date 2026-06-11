В МИД России рассказали, как Москва ответит на размещение американского ЯО в Польше и Балтии

Посол Гончар: РФ предпримет ответные шаги на размещение ЯО США в Польше и Балтии. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет вынуждена пойти на ответные военно-технические меры, если американское ядерное оружие появится в странах Прибалтики или Польше. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, развитие такого сценария обернется серьезной эскалацией. Москва прибегнет к ответным военно-техническим мерам.

«В том числе - нацеленные непосредственно против тех государств, где будет размещен ядерный арсенал», - сказал дипломат.

При этом, добавил Гончар, еще всего два года назад страны НАТО старались вести себя аккуратно в вопросах, касающихся ядерной сферы. Если же ядерное оружие будет размещено в упомянутых странах – это станет очередным шагом по подрыву договоренностей России с альянсом, добавил он.

На этом фоне экс-глава МИД Германии Йошка Фишер призвал создать общее ядерное оружие Евросоюза. Бывший министр считает, что Европе необходимо пересмотреть подход к собственной безопасности. Поскольку прежние гарантии больше не выглядят надежными.

Позже сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о готовности Парижа защищать всю Европу своим ядерным оружием.