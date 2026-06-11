В Севастополе ликвидировали пожар в музее «Оборона Севастополя»

Музей Обороны Севастополя Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в музее-панораме Севастополя, атакованном ВСУ, потушен. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

"Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон", - отмечается в обращении ведомства.

ВСУ атаковали музей ночью, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших нет. После тушения оценят повреждения панорамы и предметов. Все исторические фрагменты оригинальной панорамы Франца Рубо, восстановленной в 1954 году, не пострадали.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц сравнил ВСУ с фашистами. Последние в 1942 тоже пытались сжечь панораму, однако ее сумели спасти и вывезти, а после восстановили.