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НовостиОбщество11 июня 2026 5:24

В Севастополе ликвидировали пожар в музее «Оборона Севастополя»

ВСУ атаковали музей Обороны Севастополя в ночь на 10 июня
Людмила МИТРОХИНА
Музей Обороны Севастополя

Музей Обороны Севастополя

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в музее-панораме Севастополя, атакованном ВСУ, потушен. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

"Пожар в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон", - отмечается в обращении ведомства.

ВСУ атаковали музей ночью, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших нет. После тушения оценят повреждения панорамы и предметов. Все исторические фрагменты оригинальной панорамы Франца Рубо, восстановленной в 1954 году, не пострадали.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц сравнил ВСУ с фашистами. Последние в 1942 тоже пытались сжечь панораму, однако ее сумели спасти и вывезти, а после восстановили.