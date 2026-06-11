Stratfor: без долгосрочного мира Киев столкнется с финансовым крахом. Фото: Li DongxuGLOBAL LOOK PRESS

Украина столкнется с финансовым крахом, если не достигнет с Москвой долгосрочного мирного соглашения. На это в своем докладе указали сотрудники американского аналитического центра Stratfor.

«Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг», — отмечается в материале.

Эксперты подчеркнули, что режим Зеленского и сейчас почти полностью покрывает из западных средств гуманитарные, экономические и военные нужды своей страны. Но и в обозримом будущем ситуация принципиально не изменится - зависимость от западной помощи останется высокой.

Ранее сообщалось, что Киев уже потратил почти весь резервный фонд. В нем насчитывалось 50 миллиардов гривен. К настоящему моменту в фонде сталось 0,7 миллиарда гривен.

При этом украинские власти должны были выплатить Международному валютному фонду 172 миллиона долларов до полуночи 10 июня. Правительство обязано внести соответствующую сумму, чтобы закрыть часть долга по кредитам.