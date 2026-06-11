В Южной корее готовятся к «эпохе после собачьего мяса»: на каких животных обратили внимание местные жители

РИА Новости: в Южной Корее планируют заменить собачье мясо на козлятину. Фото: Jigme Dorje/GLOBAL LOOK PRESS

Южнокорейские любителя собачьего мяса, похоже, нашли замену деликатесу, попавшему под тотальный запрет. Теперь они все больше обращают внимание на козлятину. Об этом со ссылкой на местного жителя сообщает РИА Новости.

«Мясо собак и козлятина очень похожи по вкусу, если не считать кожи. Для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы», - рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Вот и местные бизнесмены, готовясь к эпохе «после собачьего мяса», увеличивают число хозяйств по разведению черных коз.

Напомним, в январе 2024 года южнокорейский парламент принял законопроект, запрещающий употребление в пищу и продажу мяса собак, а также их разведение на убой. Таким образом пришел конец многовековой традиции употребления корейцами собачатины в пищу.

Вместе с тем сообщалось, что, похоже, швейцарцы все больше забывают о сыре и шоколаде. На первое место в рационе жителей этой горной страны выходит мясо кошек и собак.