Сотни тысяч человек остались без света в США из-за шторма в первый день ЧМ

Сотни тысяч человек остались без света в США из-за обрушившегося шторма Фото: REUTERS.

На западе США в среду, 10 июня, бушевали разрушительные штормы. Из-за них сотни тысяч людей остались без электричества, а в аэропортах Чикаго было отменено или задержано более тысячи рейсов. Об этом пишет издание AP.

Национальная метеорологическая служба объявила о предупреждениях о торнадо в Иллинойсе, Канзасе, северной части Миссури и южной части Айовы. Также в некоторых районах Великих озёр ожидаются сильные грозы.

В районе Чикаго ожидался двойной удар непогоды. Штормы, начавшиеся днем, повалили деревья и повредили здания. Вечером ожидалось усиление непогоды. Метеорологи предупредили о разрушительных ветрах, кратковременных торнадо и проливных дождях, которые могут вызвать наводнения.

Два крупнейших аэропорта Чикаго временно приостановили все рейсы из-за гроз. То же самое произошло в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

Ранее KP.RU сообщил, что с начала года США атаковывают разрушительные торнадо. В мае говорилось, что смертельные вихри зафиксированы сразу в четырех регионах, около 50 млн человек оказались в опасной зоне разрушений.

11 июня в Северной Америке стартует чемпионат мира по футболу. Его принимают три страны - Мексика, Канада и США. В Штатах первые игры запланированы на 13 июня.