Financial Times: ЕС хочет реорганизовать дипслужбу Каллас из-за неэффективности. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза изучаю возможность радикальной реорганизации европейской дипломатической службы, которой руководит Кая Каллас, на фоне постоянных неудач и провалов. Об этом сообщает The Financial Times.

Отмечается, что при бюджете в один миллиард евро вотчина Каллас «не работает так, как должна в современном мире». Потому Франция предложила реформу, согласно которой значительный объем полномочий перейдет от дипведомства ЕС отдельным странам. Также предполагается, что самостоятельность главы европейского дипведомства будут ограничены.

Некоторые страны Европы, пишут журналисты, часто жаловались, что полномочия дипслужбы часто пересекались с работой национальных министерств иностранных дел. А сама Каллас выступала с заявлениями, которые нужно было до этого согласовывать коллективно.

На днях депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал к замене главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он заявил, что действующая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас «совершенно недипломатична, мягко говоря» и должна быть заменена.

Ранее руководитель внешней политики Евросоюза Кая Каллас столкнулась с недовольством со стороны некоторых европейских чиновников из-за своих резких высказываний о России.