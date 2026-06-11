В Армении закрыли выезд для прибывших из-за рубежа избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Армении заблокировали выезд из страны для военнообязанных граждан, которые прибыли из-за рубежа для участия в парламентских выборах. Об этом заявил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян в своем видеообращении.

Ранее ресурс правящей партии «Гражданский договор» сообщал, что прибывающие из РФ граждане якобы массово получают повестки прямо на КПП. В кулуарах власти это связывали с тем, что соотечественники приехали поддержать оппозицию на выборах 7 июня.

По словам Манукяна, граждан, пытающихся вернуться обратно (в частности, в Россию), задерживают на границе по инициативе военной полиции. Причиной ограничений называют принудительное вручение повесток на 25-дневные учебные военные сборы.

«Это сообщение о преступлении, о массовом преступлении, которое совершает политическая власть... В последние дни власть использует эти сборы в качестве наказания. Это безнравственный, недопустимый и незаконный образ действий», — подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что по закону ограничить выезд можно только лицам под уголовным преследованием. Кроме того, закон требует заблаговременного оповещения о призыве на сборы, тогда как на границе людей ставят перед фактом.

«Помните, в эти дни власти — министры, чиновники — угрожали тем, кто приезжал из России, сразу же отправить на 25-дневные учебные сборы», — заключил депутат, назвав действия Минобороны и военной полиции неправомерными.

Напомним, эту ситуацию ранее прокомментировал лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. По его словам, подобные действия дискредитируют армию.