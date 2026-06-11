Житель Красноярского края расстрелял компанию из-за слишком громкой музыки. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Один человек погиб и четверо госпитализированы после того, как житель Красноярского края выстрелил в компанию людей. Мужчине не понравилась громкая музыка, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел в Иланско-Нижнеингашском округе. Мужчина подозревается в убийстве местного жителя и покушении на убийство четырех человек. Между местными жителями возник конфликт из-за громкой музыки. Обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону компании из охотничьего ружья.

Один из пострадавших скончался на месте, еще четыре человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Пострадавшие попытались уехать от стрелявшего на машине, все это время мужчина не прекращал стрелять.

Стрелявший задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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