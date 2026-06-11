На месте смертельного ДТП в Екатеринбурге образовался мемориал, люди несут цветы и игрушки

Жители Екатеринбурга несут цветы и игрушки к месту смертельного ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Екатеринбурга несут к месту смертельного дорожно-транспортного происшествия цветы и игрушки. В центре города автобус въехал в толпу людей, погибли четыре человека. Об этом сообщает «КП - Екатеринбург».

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в одном из храмов города будут поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших. А в 15:00 пройдет панихида.

Трагедия произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст». Водителю автобуса №81 стало плохо за рулем, он пытался затормозить, но перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. В момент аварии в салоне находились 11 человек, из них никто не пострадал.

Позже силовикам удалось установить, кто погиб в страшной аварии в центре Екатеринбурга. Среди погибших есть ребенок.