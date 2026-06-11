«В сердце огромная пустота»: в Китае умер старейший азиатский слон Бамо

Старейший азиатский слон Бамо умер в китайском зоопарке в возрасте 65 лет Фото: ru.wikipedia.org.

В Шанхайском зоопарке в минувшее воскресенье, 7 июня, скончался Бамо — самый долгоживущий самец азиатского слона в племенной книге Китайской ассоциации зоопарков. Ему было 65 лет. Об этом пишет China Daily.

Бамо родился в Мьянме в 1961 году, в 1967-м попал в Китай, а с 1973 года жил в Шанхае. Он стал настоящим символом местного слоновника и любимцем нескольких поколений горожан. Смотрители вспоминают его как невероятно умного и игривого слона, который любил брызгаться водой и «обменивал» сломанные ветки на любимые лакомства — кукурузу и арбузы.

С возрастом у Бамо искривился позвоночник и испортились зубы. Чтобы продлить ему жизнь, зоопарк внедрил передовую систему ухода за пожилыми гигантами. Пищу для него резали на мелкие кусочки и кормили слона часто, но небольшими порциями. В вольерах установили тренировочные стены для безопасных медосмотров, обновили бассейны, добавили песчаные насыпи и мягкие лежанки.

«В течение восьми лет мой день начинался с проверки его состояния. Сейчас в моем сердце огромная пустота», — заявил смотритель Лю Чан.

Бамо оставил после себя восемь слонят, внеся огромный вклад в сохранение популяции. Издание отмечает, что за свою долгую жизнь он стал свидетелем превращения Шанхайского зоопарка из обычного зверинца в научный центр, а разработанные для него протоколы содержания пожилых слонов теперь стали золотым стандартом по всему Китаю.

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