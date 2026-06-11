Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» после модернизации превосходит зарубежные корабли

Крейсер «Адмирал Нахимов». Фото: Семен Майстерман/ТАСС

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» по своим характеристикам превосходит современные зарубежные корабли, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». По его словам, устаревшие комплексы были заменены на современные образцы вооружения.

«Сегодня он [крейсер «Адмирал Нахимов» - прим. ред.] по целому ряду тактико-технических и эксплуатационных характеристик превосходит современные зарубежные корабли», — сказал Пучков.

В начале июня в пресс-службе Северного флота сообщили, что после ремонта и масштабной модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заключительному этапу испытаний. В ведомстве уточнили, что корабль проходит финальные проверки перед возвращением в боевой состав флота.

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