«Эпоха непременно покидает нас»: Гришаева и Стриженова попрощались с Людмилой Чурсиной

Стриженова и Гришаева почтили память Людмилы Чурсиной. Фото: Ministry of Culture Russia/GLOBAL LOOK PRESS

Коллеги актрисы легендарной актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся за месяц до 85-летия, артистки Нонна Гришаева и Екатерина Стриженова почтили память звезды советского кино.

Нонна Гришаева поделилась снимком из сериала «Надежда уходит последней». В этом фильме они сыграли вместе.

«Людмила Алексеевна Чурсина... Эпоха непременно покидает нас. Несравненная красавица с исключительным чувством юмора и самоиронии... Светлая память», — отметила Нонна в своём обращении.

А Екатерина Стриженова подчеркнула, что когда она познакомилась с Людмилой Алексеевной, то испытывала трепет.

«В июле мы планировали отпраздновать её 85-летие, но теперь прощаемся. Светлая память», — поделилась своими воспоминаниями Екатерина.

Сайт KP.RU рассказал, что Людмила Чурсина никогда не испытывала недостатка в ролях. Режиссерам всегда требовалась красивая и сильная женщина. В личной жизни Людмилы Алексеевны и вовсе кипели шекспировские страсти. Устав бороться с алкоголизмом первого супруга, она даже хотела покончить жизнь самоубийством. Последующие два брака счастья тоже не принесли. В итоге любовным терзаниям звезда предпочла одиночество.