Масштабная облава в Польше: в списке двух тысяч задержанных украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу

В Польше задержали украинца, обвиняемого в контрабанде людей в Европу Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Польше прошла масштабная двухдневная спецоперация полиции и пограничной службы, в которой приняли участие более 24,5 тысячи офицеров. В ходе рейдов удалось задержать без малого две тысячи человек, находившихся в розыске. Об этом рассказывает RMF 24.

В списке задержанных в основном значатся лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений: от посягательств на жизнь и здоровье до имущественных краж и наркоторговли. Среди них также числятся осужденные, уклонявшиеся от отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Издание выделило украинца, задержанного по европейскому ордеру на арест, выданному ФРГ. Его подозревают в участии в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным ввозом мигрантов в Европу. Кроме того, задержали поляка, разыскиваемого судом Франции за контрабанду 133 кг марихуаны через испано-французскую границу.

Из общего числа задержанных 309 человек оказались гражданами других государств, скрывавшимися от правосудия. Еще 142 иностранца были переданы сотрудникам Пограничной стражи. Сообщается, что в ближайшее время все они будут депортированы из Польши.

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