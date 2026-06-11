Развожаев: в Севастополе произошло пять пожаров из-за падений обломков БПЛА Фото: REUTERS.

Из-за падения обломков украинских беспилотников ночью 11 июня в Севастополе произошло пять пожаров. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала, там осколками перебило газовую трубу, и горел автомобиль в Гагаринском районе», — отметил глава города.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе ПВО сбила более 20 БПЛА при атаке ВСУ. По предварительной информации главы региона, жертв в ходе инцидента нет.

По данным губернатора Севастополя, на момент 23:40 по мск над Крымом и городом были сбиты 10 украинских беспилотников.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о безуспешной попытке атаковать столицу. По данным градоначальника, на подлете к Москве силами ПВО были успешно ликвидированы три беспилотника.