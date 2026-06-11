«Мисс Турция» и звезда «Великолепного века» стали фигурантами уголовного дела: подробности

Берен Саат Фото: кадр из фильма.

Полиция задержала в Стамбуле 22 знаменитости, включая «Мисс Турцию» Айше Хатун Онал и актрису Берен Саат, в ходе антинаркотического рейда. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Полиция провела в ночь на четверг очередной антитеррористический рейд, задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что также задержаны певец Кенан Доулу и его брат - композитор Озан, ранее работавший с Тарканом.

Все турецкие знаменитости сдали тесты на наркотики. У 77% результаты оказались положительными. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил о задержании более 250 человек в рамках расследования. Рейды продолжаются.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда турецких знаменитостей привлекают по делу о наркотиках. До этого стало известно о задержании актрисы Фейза Дживелек и Серенай Сарыкая.