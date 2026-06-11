МЧС опубликовало видео спасения фрагментов полотна «Оборона Севастополя» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео, на котором запечатлено спасение нескольких фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» после атаки дронов Вооруженных сил Украины.

На кадрах сотрудники спасательной службы выносят из горящего здания фрагмент полотна. После этого его раскладывают на землю, чтобы высушить и очистить от золы.

Спасение полотна панорамы «Оборона Севастополя»

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду 10 июня здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» подверглось удару беспилотного летательного аппарата самолетного типа и было практически уничтожено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на здание Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является «варварским актом» и посягательством на объект культурно-исторического наследия. Пожар в музее-панораме потушили только утром 11 июня.