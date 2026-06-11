«Не трогайте автомобиль»: в Госдуме предложили закон, который может спасти машины от эвакуации

В Госдуме предложили закон, который может спасти машины от эвакуации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российским водителям могут предоставить больше времени и возможности, чтобы предотвратить отправку их автомобилей на штрафстоянку. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщив о внесении в парламент законопроекта, который обяжет службы эвакуации давать автовладельцам 15-минутную паузу.

По действующему законодательству, водитель имеет право остановить эвакуацию, если он успел подойти к машине до начала движения погрузчика и предъявил документы. Однако на практике автовладельцы сталкиваются с жестким противодействием.

Нилов обратил внимание на то, что при отсутствии у водителя документов при себе машину немедленно увозят. Более того, зачастую людям просто блокируют доступ к салону, если автомобиль уже затащили на платформу. Это не позволяет забрать забытые внутри бумаги.

Новые поправки призваны устранить эти пробелы и защитить права граждан. Депутаты предлагают зафиксировать в законе доступ водителя в салон, если он заявляет, что документы остались внутри уже погруженного автомобиля.

Кроме того, рассматривается «правило 15 минут». Если автовладелец готов подтвердить право на управление, но ему нужно время, процедура эвакуации временно замораживается на 15 минут, чтобы человек успел принести документы.

«Не трогайте автомобиль, если есть водитель. Штрафуйте его, но автомобиль на штрафстоянку не забирайте. И тогда будет порядок», — подчеркнул Нилов в интервью ТАСС.

Парламентарий также напомнил, что сегодня у водителей есть законное право предъявлять электронные копии документов. Новые меры призваны прекратить практику, когда эвакуация превращается в карательный инструмент, вместо того чтобы оставаться способом освобождения проезжей части.

Ранее в Госдуме предложили оповещать водителей об эвакуации авто за 15 минут до начала.