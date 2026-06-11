RP: Большинство поляков стали хуже относится к украинцам из-за скандала с УПА* Фото: REUTERS.

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о присвоении звания «герои УПА*» повлияло на отношение поляков к украинцам. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По информации источника, что более половины участников опроса признают, что решение Зеленского назвать украинское воинское подразделение таким образом ухудшило их отношение к Украине и украинцам.

Согласно результатам, 51,9% респондентов заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось. При этом для 31,9% респондентов этот вопрос никак не повлиял на их отношение к Украине и украинцам, в то время как почти 12% решили воздержаться.

"Решение Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще среди мужчин (59%), чем среди женщин (46%). В связи с возрастом, более негативное отношение к Украине и ее гражданам встречалось чаще", - говорится в материале.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию нацистов Украинской повстанческой армии*.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России