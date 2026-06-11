Чеверев: в Афипском ввели режим ЧС из-за ночной атаки дронов Фото: REUTERS.

В Афипском городском поселении Кубани введен режим ЧС из-за атаки беспилотников, в результате которой загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом 11 июня сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС», — резюмировал чиновник у себя на канале в «Максе».

Пострадавшим от ударов беспилотников помогают убирать дворы и прилегающие территории. Пожар на НПЗ потушен. В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожар в двух квартирах и повредив фасад здания.

Ранее KP.RU сообщил, что силы российской ПВО отразили массированную атаку киевского режима на Кубань. В Краснодаре включались сирены из-за отражения атаки БПЛА киевского режима.