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НовостиПроисшествия11 июня 2026 7:47

Чеверев: в Афипском ввели режим ЧС из-за ночной атаки дронов

Проводится осмотр территории, где упали обломки дронов
Людмила МИТРОХИНА
Чеверев: в Афипском ввели режим ЧС из-за ночной атаки дронов

Чеверев: в Афипском ввели режим ЧС из-за ночной атаки дронов

Фото: REUTERS.

В Афипском городском поселении Кубани введен режим ЧС из-за атаки беспилотников, в результате которой загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом 11 июня сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

«После ночной атаки беспилотников проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений. В Афипском городском поселении введен режим ЧС», — резюмировал чиновник у себя на канале в «Максе».

Пострадавшим от ударов беспилотников помогают убирать дворы и прилегающие территории. Пожар на НПЗ потушен. В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожар в двух квартирах и повредив фасад здания.

Ранее KP.RU сообщил, что силы российской ПВО отразили массированную атаку киевского режима на Кубань. В Краснодаре включались сирены из-за отражения атаки БПЛА киевского режима.