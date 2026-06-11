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НовостиВ мире11 июня 2026 7:58

В США рассказали о мирных переговорах с Ираном

CNN: переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на удары
Людмила МИТРОХИНА
В США рассказали о мирных переговорах с Ираном

В США рассказали о мирных переговорах с Ираном

Фото: REUTERS.

В США рассказали о продолжении мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. В издании отмечают, что диалог продолжается независимо от обмена ударами.

Аналитики CNN пишут, что ночные ракетные удары могли усложнить дипломатические усилия, но этого не произошло. Диалог будет вестись и дальше.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран и США выступают за мирные переговоры. Страны хотят завершить конфликт на Ближнем Востоке. Правда, результаты, к которым стремятся страны, разные. Отмечается, что исламское государство хочет добиться стабильного мира в регионе. А США настаивают на временном перемирии, также Вашингтон выдвигает и другие неприемлемые условия для Ирана.